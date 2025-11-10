الرياضية: أهلي جدة يفاوض الأهلي من أجل ملاقاته وديا خلال أيام

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاوضات بين أهلي جدة السعودي، مع الأهلي المصري لإقامة مباراة ودية في جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات انطلق منذ أيام بين الطرفين، لإقامة المباراة على أحد الملاعب الرئيسية في جدة.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق على إقامة المباراة الودية خلال فترة التوقف الدولي الجارية في نوفمبر.

كما أضافت أن أمير توفيق الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في نادي أهلي جدة، يقوم بالترتيب لهذه المواجهة مع المسؤولين عن النادي المصري بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري في البطولة التي أقيمت في الإمارات بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويحتل الأهلي المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر بفارق 3 نقاط.

أما أهلي جدة فيحتل المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 16 نقطة مبتعدا عم النصر المتصدر بفارق 8 نقاط.