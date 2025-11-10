الرياضية: أهلي جدة يفاوض الأهلي من أجل ملاقاته وديا خلال أيام

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

احتفالات الأهلي بلقب السوبر المصري - تريزيجيه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاوضات بين أهلي جدة السعودي، مع الأهلي المصري لإقامة مباراة ودية في جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات انطلق منذ أيام بين الطرفين، لإقامة المباراة على أحد الملاعب الرئيسية في جدة.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق على إقامة المباراة الودية خلال فترة التوقف الدولي الجارية في نوفمبر.

أخبار متعلقة:
بعد التتويج بالسوبر.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة راحة 5 أيام لفريق الأهلي بعد التتويج بالسوبر.. وتوروب يغادر إلى الدنمارك جدة تتزين بالأخضر.. الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف كونسيساو: لم أفكر في مواجهة أهلي جدة أثناء مباراة الشارقة

كما أضافت أن أمير توفيق الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في نادي أهلي جدة، يقوم بالترتيب لهذه المواجهة مع المسؤولين عن النادي المصري بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري في البطولة التي أقيمت في الإمارات بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويحتل الأهلي المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر بفارق 3 نقاط.

أما أهلي جدة فيحتل المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 16 نقطة مبتعدا عم النصر المتصدر بفارق 8 نقاط.

أهلي جدة الأهلي
نرشح لكم
استبعاد مدافع آخر من منتخب السعودية استبعاد مدافع الهلال واستدعاء كادش والشهراني لمنتخب السعودية استعدادا لكأس العرب الرياضية: إصابة كينجسلي كومان بسيطة اتحاد جدة يستعين ببعض لاعبي فريق الشباب لإكمال التدريبات  يايسله: إيفان توني لم يلعب أمام اتحاد جدة لهذا السبب.. وكرة القدم ليس مثل الشطرنج كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق يايسلة: الصحفيون لن يفهموا تغيير طريقة اللعب.. وجدة دائما خضراء جورجي جيسوس: نستحق هزيمة نيوم.. وشغوف للتتويج بالدوري
أخر الأخبار
تقرير: رغم خروجه من حسابات ماريسكا.. ديساسي يتمسك بالأمل لاستمراره مع تشيلسي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة جديدة لـ تشيلسي.. تأكد غياب لافيا لمدة شهر 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مانشيني يرد على عرض السد لتدريبه 45 دقيقة | آسيا
مباشر كأس العالم للناشئين - مصر (0)-(1) إنجلترا.. تسديدة قوية من بلال عطية ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال ساعة | كرة سلة
استبعاد مدافع آخر من منتخب السعودية ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتواصلان مع مودي ناصر لإمكانية ضمه 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516972/الرياضية-أهلي-جدة-يفاوض-الأهلي-من-أجل-ملاقاته-وديا-خلال-أيام