فليك: نحن على الطريق الصحيح.. وفخور بما قدمناه ضد سيلتا فيجو

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن فريقه قدم أداء يفتخر به ضد سيلتا فيجو.

وفاز برشلونة على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد جدا وأقدر ما شاهدته من الفريق ضد سيلتا فيجو وأعتقد أننا ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول واستغلوها وسجلوا هدفين لكن ما رأيته أيضا أننا رغم ذلك سيطرنا على الكرة وكانت المباراة جيدة جدا".

وواصل: "أعتقد أن الشوط الثاني يمنحنا الثقة للمباريات القادمة وهذا ما نحتاجه، عندما تستطيع وضع الضغط على الخصم فهذا أمر جيد أيضا وقد فعلنا ذلك".

وتابع: "ليفاندوفسكي كان إيجابي وعاد من الإصابة في وقت مبكر وهذا أمر جيد، من الرائع أيضا أن يسجل ثلاثة أهداف وبالطبع هذا مهم جدا".

وشدد: "أداء دي يونج كان رائعا وأعتقد أنه سيطر على المباراة بشكل كبير، هو يلعب حاليا بمستوى مذهل وبالطبع من السيء أنه سيغب عن المباراة القادمة لأنه لاعب مهم ولكن علينا أن نتعامل مع الموقف".

وأضاف: "بالنسبة لنا من الأفضل دائما أن نذهب إلى التوقف الدولي بالفوز بدلا من الخسارة وأعتقد أن أي شخص دخل غرفة خلع الملابس سيرى مدى فخرنا بما قدمه اللاعبون خاصة في الشوط الثاني، إنه أمر جيد للجميع وآمل أن يعود كل لاعب من المنتخب بصحة جيدة".

وأتم: "سنقوم بتحليل تلك المباراة وأرى أننا نسير في الطريق الصحيح بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ونحاول أن نصحح كل الأخطاء عقب كل مباراة وهذا هو عملنا".

وقلص برشلونة الفارق مع ريال مدريد صاحب الصدارة إلى 3 نقاط.