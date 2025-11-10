بعد التتويج بالسوبر.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من الإمارات.

وحاض الأهلي بطولة كأس السوبر المصري والذي أقيم بمدينة أبو ظبي.

وتوج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 5 أيام في ظل وجود توقف دولي.

وتوجه الجهاز الفني للأهلي إلى الدنمارك لقضاء فترة الإجازة حتى نهاية الراحة.

وتعد البطولة هي الأولى للأهلي في الموسم الجاري. ورقم 16 له في تاريخ بطولات السوبر.

كما هي البطولة الثالثة على التوالي للأهلي في السوبر، والثامنة أمام الزمالك.