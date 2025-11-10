بعد التتويج بالسوبر.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 15:09
كتب : FilGoal
وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من الإمارات.
وحاض الأهلي بطولة كأس السوبر المصري والذي أقيم بمدينة أبو ظبي.
وتوج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.
ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 5 أيام في ظل وجود توقف دولي.
وتوجه الجهاز الفني للأهلي إلى الدنمارك لقضاء فترة الإجازة حتى نهاية الراحة.
وتعد البطولة هي الأولى للأهلي في الموسم الجاري. ورقم 16 له في تاريخ بطولات السوبر.
كما هي البطولة الثالثة على التوالي للأهلي في السوبر، والثامنة أمام الزمالك.
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتواصلان مع مودي ناصر لإمكانية ضمه كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا أحمد عابدين يقضي فترة معايشة مع فاماليساو البرتغالي الرياضية: أهلي جدة يفاوض الأهلي من أجل ملاقاته وديا خلال أيام انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني لمواجهتي الجزائر استعدادا لكأس العرب خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يبدأ مفاوضات تمديد عقد مروان عثمان إبراهيم حسن يعلن غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة راحة 5 أيام لفريق الأهلي بعد التتويج بالسوبر.. وتوروب يغادر إلى الدنمارك