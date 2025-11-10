ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة كورتوا.. وغيابه عن منتخب بلجيكا

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارسه تيبو كورتوا.

وتعرض الحارس البلجيكي للإصابة في مباراة رايو فايكانو في الدوري الإسباني يوم السبت.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها حارسنا تيبو كورتوا أثبتت معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

فيما ذكرت تقارير إسبانية عديدة أن كورتوا سيغيب لفترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

وبذلك لم ينضم كورتوا لمنتخب بلجيكا في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد المنتخب البلجيكي لخوض مباراتين حاسمتين ضد كازاخستان وليختنشتاين في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يصبح كورتوا جاهزا قبل مواجهة ريال مدريد الأولى عقب فترة التوقف الدولي، ضد إلتشي يوم 23 نوفمبر الجاري.