كرة سلة - الكشف عن موعد نهائي دوري المرتبط للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، مواعيد مباريات الدور النهائي من بطولة دورى المرتبط لكرة السلة سيدات.

وتأهلت فرق الأهلى وسبورتنج، وسموحة، والجزيرة إلى دوري المرتبط.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام الذهاب والعودة.

وتقام مباريات الذهاب يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجارى، بينما تقام مباريات العودة الخميس 13 نوفمبر.

ويلتقى في مباريات الذهاب الجزيرة مع سموحة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

فيما يواجه الأهلى نظيره سبورتنج في نهائي البطولة.

وتستضيف المباريات صالة الشباب والرياضة "زويل" بأكتوبر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة المرتبط بين الأهلي وسبورتنج في الخامسة والنصف تليها مباراة السيدات في تمام الثامنة مساء على أن يسبقهما مباراتي المرتبط والسيدات بين الجزيرة وسموحة في تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الواحدة والثالثة ظهرًا على الترتيب.

ونجح الأهلى في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، عقب تفوقه على سموحة في نصف النهائي بينما تأهل سبورتنج على حساب الجزيرة بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطولة.

ويتحدد من خلال بطولة دوري المرتبط ، مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.