ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة فالفيردي.. وتقارير توضح موعد عودته

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه فيدي فالفيردي.

وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة رايو فايكانو في الدوري الإسباني يوم السبت.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا فيدي فالفيردي أثبتت معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

فيما ذكرت منصة DAZN أن فالفيردي سيغيب لمدة 10 أيام.

وبذلك لم ينضم فيدي لمنتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولي الحالية.

وغادر لاعب ريال مدريد الملعب في الدقيقة 83 بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يصبح فالفيردي جاهزا قبل مواجهة ريال مدريد الأولى عقب فترة التوقف الدولي، ضد إلتشي يوم 23 نوفمبر الجاري.