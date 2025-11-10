الترجي يعلن إصابة يوسف بلايلي في الرباط الصليبي والغضروف

أعلن نادي الترجي التونسي إصابة نجمه الجزائري يوسف بلايلي على مستوى الرباط الصليبي للركبة والغضروف الهلالي.

وتعادل الترجي سلبيا دون أهداف أمام مضيفه الإفريقي التونسي في الجولة الـ14 من الدوري التونسي.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة مبتعدا بـ3 نقاط عن ملاحقه الإفريقي صاحب المركز الثاني بـ28 نقطة.

وخرج يوسف بلايلي بعد 21 دقيقة من انطلاق المباراة بعد تعرضه للإصابة.

وأوضح الترجي في بيان له اليوم الإثنين: "أجرى لاعبنا يوسف البلايلي اليوم فحوصات بالأشعّة، والتي أكّدت تعرّضه لإصابة على مستوى الرباط الصليبي والغضروف الهلالي خلال مباراة الأمس."

وأضاف النادي التونسي "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة القادمة".

وبالتالي يتأكد غياب بلايلي عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة إلى جانب بوركينا فاسو، وغينيا الإستوائية، والسودان.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى كأس العالم المقرر في يونيو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهي البطولة التي من المرجح ألا يتمكن بلايلي من المشاركة فيها.

ولعب بلايلي صاحب الـ33 عاما هذا الموسم 12 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 6.