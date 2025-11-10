خدمة استثنائية لكشافي المواهب في كأس العالم للناشئين

طرحت اللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئين بقطر برنامجاً شاملاً لدعم كشافة المواهب في رصد نجوم الغد في البطولة.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان أنها تقدم لكشافي مواهب كرة القدم خدمات متكاملة تشمل السفر والإقامة وتذاكر المباريات، ما يمكنّهم من البقاء في موقع واحد على بعد خطوات من ملاعب البطولة، والتواجد في قلب الحدث.

وقال عبدالله الساعي المدير التنفيذي للإدارة الرياضية في اللجنة المنظمة للبطولة: "يعتبر هذا المستوى من الخدمة لكشافي المواهب غير مسبوق في تاريخ أي بطولة".

وأضاف "تدرك اللجنة المحلية المنظمة الدور المحوري للكشافين في اكتشاف المواهب الناشئة على أرض الملعب والمساهمة في بناء مستقبلهم، لذلك حرصنا على تزويدهم بتجربة مصممة خصيصاً تتيح لهم التركيز على أداء اللاعبين في المباريات، وتوفير أفضل الظروف لاكتشاف المواهب الواعدة، بينما نعتني بكافة الأمور اللوجستية المتعلقة بزيارتهم".

وتشهد كأس العالم تحت 17 عاما حضور أكثر من 130 كشافاً من أشهر الأندية العالمية، حيث قدمت اللجنة المحلية المنظمة خدمات متخصصة منذ لحظة وصولهم.

وتقام مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة في منطقة واحدة تشمل ثمانية ملاعب تقع في مجمع المسابقات في أسباير زون، مع ما يصل إلى 8 مباريات يومياً.

وقد أسهم التنظيم بهذا الشكل في تمكين الكشافين من حضور أكثر من مباراة في اليوم، ومراقبة المواهب الصاعدة عن كثب في منطقة واحدة. كما تم تعزيز تجربة استكشاف المواهب الصاعدة مع إقامة فريق الكشافين في فندق يوجد في منطقة استضافة البطولة.

وتعتبر نسخة 2025 أول بطولة كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخباً، مما يجعلها النسخة الأكبر في بطولة العالم للناشئين.

كما تعتبر النسخة الأولى من بين 5 نسخ متتالية تستضيفها قطر.