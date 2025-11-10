قائمة تونس - عودة معلول.. وتواجد الجزيري وبن رمضان لمواجهة البرازيل
الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 12:46
كتب : FilGoal
أعلن سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس قائمة فريقه التي ستخوض معسكر التوقف الدولي الحالي.
وشهدت القائمة عودة علي معلول لاعب الصفاقسي بعد فترة غياب.
كما يتواجد ثنائي الدوري المصري محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.
وجاءت بالقائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: أيمن دحمان - نور الدين فرحاتي - صبري بن حسن.
الدفاع: يان فاليري - محمد بن علي - ديلان برون - منتصر الطالبي - محمود غربال - مرتضى بن وناس - ياسين مريا- حمزة الجلاصي - مروان الصحراوي - أسامة الحمدادي - علي العابدي - محمد أمين بن حميدة - علي معلول.
الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - حنبعل المجبري - إسماعيل الغربي - محمد الحاج محمود - فراس بالعربي - شهاب الجبالي - حسام تقا - محمد علي بن رمضان.
الهجوم: عمر لعيوني - سبستيان تونكتي - نعيم سليتي - نسيم دنداني - إلياس سعد - إلياس عاشوري - حازم مستوري - فراس شواط - عصام الجبالي - سيف الدين الجزيري.
ويلعب منتخب تونس 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي ضد موريتانيا والأردن والبرازيل.
وتأهل منتخب تونس إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته بالتصفيات.