قائمة تونس - عودة معلول.. وتواجد الجزيري وبن رمضان لمواجهة البرازيل

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 12:46

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - منتخب تونس

أعلن سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس قائمة فريقه التي ستخوض معسكر التوقف الدولي الحالي.

وشهدت القائمة عودة علي معلول لاعب الصفاقسي بعد فترة غياب.

كما يتواجد ثنائي الدوري المصري محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك.

أخبار متعلقة:
مدرب تونس: نستهدف المربع الذهبي على الأقل في كأس إفريقيا قائمة البرازيل - عودة إيدرسون واستمرار غياب رافينيا عن مواجهتي تونس والسنعال تصفيات كأس العالم - دون استقبال أهداف.. منتخب تونس يختتم مشواره بثلاثية في ناميبيا دوري أبطال إفريقيا - شبيبة القبائل يقسو على الاتحاد المنستيري بثلاثية في تونس

وجاءت بالقائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أيمن دحمان - نور الدين فرحاتي - صبري بن حسن.

الدفاع: يان فاليري - محمد بن علي - ديلان برون - منتصر الطالبي - محمود غربال - مرتضى بن وناس - ياسين مريا- حمزة الجلاصي - مروان الصحراوي - أسامة الحمدادي - علي العابدي - محمد أمين بن حميدة - علي معلول.

الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - حنبعل المجبري - إسماعيل الغربي - محمد الحاج محمود - فراس بالعربي - شهاب الجبالي - حسام تقا - محمد علي بن رمضان.

الهجوم: عمر لعيوني - سبستيان تونكتي - نعيم سليتي - نسيم دنداني - إلياس سعد - إلياس عاشوري - حازم مستوري - فراس شواط - عصام الجبالي - سيف الدين الجزيري.

ويلعب منتخب تونس 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي ضد موريتانيا والأردن والبرازيل.

وتأهل منتخب تونس إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته بالتصفيات.

تونس علي معلول البرازيل محمد بن رمضان سيف الدين الجزيري
نرشح لكم
حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا استدعاء رباعي الدوري لقائمة منتخب فلسطين الترجي يعلن إصابة يوسف بلايلي في الرباط الصليبي والغضروف كأس العالم للناشئين – بنتيجة تاريخية.. المغرب يكتسح نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا زميل كهربا يعتذر بعد إيقافه لـ8 مباريات بسبب "عضة" بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع الوكرة في الوقت القاتل الركراكي: فعلنا كل شيء لمواجهة الأرجنتين قائمة المغرب - انضمام الشيبي لمواجهتي موزمبيق وأوغندا وديا.. وعودة سايس بعد غياب عام
أخر الأخبار
كما كشف في الجول - استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر 16 دقيقة | منتخب مصر
مدرب إسبانيا: أنا مصدوم من موقف لامين يامال 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحديد موعد لإعلان قرار نظر طعن الزمالك ضد سحب أرض أكتوبر 32 دقيقة | الكرة المصرية
ياسر إبراهيم: توقعنا هجوم جمهور الزمالك على زيزو.. وكنت أتمنى مواجهة بيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: كوفاسيتش يخضع لجراحة ويغيب حتى مارس المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد حسن لـ في الجول: سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز.. ونشكر النادي ساعة | منتخب مصر
صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي ساعة | منتخب مصر
استبعاد رباعي بيراميدز من منتخب مصر الثاني ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516960/قائمة-تونس-عودة-معلول-وتواجد-الجزيري-وبن-رمضان-لمواجهة-البرازيل