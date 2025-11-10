ميسي يعود لـ كامب نو في زيارة مفاجئة

في خطوة مفاجئة.. عاد ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وقائد إنتر ميامي إلى ملعب كامب نو معقل ناديه السابق برشلونة.

ونشر ميسي صورا لزيارته إلى كامب نو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق ليو قائلا: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده بشدة. مكان كنت فيه سعيدًا للغاية، حيث جعلتموني أشعر بأنني أسعد إنسان في العالم ألف مرة".

وأضاف "أتمنى أن أعود يوما ما، وليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أتمكن من ذلك".

ليونيل ميسي - 38 عاما - قضى أغلب مسيرته الكروية في برشلونة، منذ تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004 وحتى رحيله في 2021.

وقتها انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، الذي تركه في صيف 2023 نحو إنتر ميامي.

ميسي الذي حقق الكرة الذهبية 8 مرات في مسيرته، حصل على 6 منها أثناء تواجده في برشلونة، والسابعة بعد رحيله مباشرة إلى باريس سان جيرمان في 2021.

كما فاز ليو بالعديد من البطولات مع النادي الكتالوني، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 10 مرات.