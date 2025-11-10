استبعاد مدافع الهلال واستدعاء كادش والشهراني لمنتخب السعودية استعدادا لكأس العرب

قرر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي استدعاء ياسر الشهراني وحسن كادش إلى المعسكر الإعدادي، الذي انطلق مساء الأحد في جدة استعدادا لبطولة كأس العرب.

كما استبعد متعب الحربي مدافع الهلال بسبب إصابة لحقت به في مباراة فريقه ضد النجمة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وينضم الشهراني إلى صفوف الأخضر للمرة الأولى منذ ديسمبر من العام الماضي.

فيما ويعود كادش بعد تمثيله المنتخب في الكأس الذهبية، خلال يونيو الماضي.

وغاب المدافع حسان تمبكتي عن أول حصة تدريبية، لشعوره بآلام في قدمه، أجرى بسببها فحوصات طبية من أجل تحديد حالته، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويلعب المنتخب السعودي مواجهتين وديتين قبل خوض كأس العرب، الأولى أمام كوت ديفوار يوم 14 نوفمبر، قبل لقاء الجزائر يوم 18 نوفمبر.

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وضمت القائمة 27 لاعبا جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي - عبد الرحمن الصانبي - محمد اليامي - راغد نجار

الدفاع: متعب الحربي - جهاد ذكري - عبد الإله العمري - وليد الأحمد - حسام التمبكتي - علي مجرشي - سعود عبد الحميد

الوسط: ناصر الدوسري - محمد سليمان - مراد هوساوي - زياد الجهني - محمد كنو - عبد الله الخيبري - نواف بوشل

الهجوم: سالم الدوسري - مصعب الجوير - سلطان مندش - عبد الله الحمدان - صالح أبو الشامات - عبد الرحمن العبود - مروان الصحفي - صالح الشهري - فراس البريكان

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، والفائز من مباراة سلطنة عمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.