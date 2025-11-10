الإصابة تحرم مدافع إنجلترا من مواجهتي صربيا وألبانيا

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 11:46

كتب : FilGoal

جون ستونز - مارك جويهي - إنجلترا

أكد أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس أن مدافعه مارك جيهي سيغيب عن معسكر منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جلاسنر في تصريحات للصحفيين: "جيهي لن ينضم لمنتخب إنجلترا بسبب كدمة قوية في عظمة قدمه".

وأضاف "إنه لا يستطيع المشي، ويستخدم عكازات".

ومن المنتظر أن يعلن منتخب إنجلترا اسم بديل جيهي في الساعات المقبلة.

وجاءت قائمة إنجلترا على النحو التالي:

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)

الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل) - ريس جيمس (تشيلسي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - دجيد سبينس (توتنهام هوتسبير) - جون ستونز (مانشستر سيتي).

الوسط: إليوت أندرسون (نوتينجهام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - ديكلان رايس (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا) - أليكس سكوت (بورنموث) - آدم وارتون (كريستال بالاس)

الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - هاري كين (بايرن ميونيخ) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال).

وضمن منتخب إنجلترا تأهله إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد تصدر المجموعة الـ11 من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

المنتخب الإنجليزي احتفظ بصدارة المجموعة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة بتسجيل 18 هدفا، ولم تستقبل شباكهم أي هدف حتى الآن.

وبات المنتخب الإنجليزي أول فريق أوروبي يتأهل إلى كأس العالم.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المونديال للمرة الـ17، فيما فشل في التأهل 3 مرات أعوام 1974، و1978، و1994.

وتوج الإنجليز بلقب كأس العالم مرة وحيدة، عام 1966 ضمن 8 دول فقط توجت بالمونديال من قبل.

