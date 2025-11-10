خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يبدأ مفاوضات تمديد عقد مروان عثمان

قرر نادي سيراميكا كليوباترا فتح باب التفاوض مع مروان عثمان مهاجم الفريق من أجل الإبقاء عليه لفترة أطول ضمن صفوفه.

وينتهي تعاقد مروان عثمان مع فريق سيراميكا في صيف 2027.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي سيراميكا فتحوا باب المفاوضات مع مروان خلال تواجده في الإمارات رفقة الفريق المشارك في كأس السوبر المصري.

وظهر مروان عثمان بشكل لافت ونجح في تسجيل هدف في شباك الأهلي في مباراة نصف النهائي.

وينتظر مسؤولو سيراميكا انتهاء معسكر منتخب مصر لتحديد جلسة من أجل تقديم عرض مالي جديد لتمديد عقد مهاجم الفريق، حسبما علم FilGoal.com

وقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ضم مروان عثمان لقائمة المنتخب في توقف نوفمبر.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة السوبر المصري.

ويلعب منتخب مصر خلال العسكر في بطولة ودية برفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

وينطلق معسكر منتخب مصر مساء اليوم الإثنين ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري بمدينة العين في الإمارات.

ويلعب منتخب مصر مع أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة إيران وكاب فيردي، بينما يلتقي الخاسران مع بعضهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مروان عثمان من ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا لصفوف الفريق.

ولعب هذا الموسم 11 مباراة في الدوري ساهم في 5 أهداف، بتسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف، فيما مباراتين في السوبر نجح خلالهم في تسجيل هدف.