خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يبدأ مفاوضات تمديد عقد مروان عثمان

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 11:39

كتب : عمرو نبيل

مروان عثمان - سيراميكا

قرر نادي سيراميكا كليوباترا فتح باب التفاوض مع مروان عثمان مهاجم الفريق من أجل الإبقاء عليه لفترة أطول ضمن صفوفه.

وينتهي تعاقد مروان عثمان مع فريق سيراميكا في صيف 2027.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي سيراميكا فتحوا باب المفاوضات مع مروان خلال تواجده في الإمارات رفقة الفريق المشارك في كأس السوبر المصري.

أخبار متعلقة:
بسام: هدف سيراميكا هذا الموسم التأهل الإفريقي.. والحضري أبلغني بالانضمام للمنتخب عادل ما فعله في موسمين.. مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا ضد الأهلي في السوبر سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز ويحصد المركز الثالث في السوبر المصري لأول مرة

وظهر مروان عثمان بشكل لافت ونجح في تسجيل هدف في شباك الأهلي في مباراة نصف النهائي.

وينتظر مسؤولو سيراميكا انتهاء معسكر منتخب مصر لتحديد جلسة من أجل تقديم عرض مالي جديد لتمديد عقد مهاجم الفريق، حسبما علم FilGoal.com

وقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ضم مروان عثمان لقائمة المنتخب في توقف نوفمبر.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة السوبر المصري.

ويلعب منتخب مصر خلال العسكر في بطولة ودية برفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

وينطلق معسكر منتخب مصر مساء اليوم الإثنين ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري بمدينة العين في الإمارات.

ويلعب منتخب مصر مع أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة إيران وكاب فيردي، بينما يلتقي الخاسران مع بعضهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مروان عثمان من ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا لصفوف الفريق.

ولعب هذا الموسم 11 مباراة في الدوري ساهم في 5 أهداف، بتسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف، فيما مباراتين في السوبر نجح خلالهم في تسجيل هدف.

مروان عثمان سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
إبراهيم حسن يعلن غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة راحة 5 أيام لفريق الأهلي بعد التتويج بالسوبر.. وتوروب يغادر إلى الدنمارك هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر عمر كمال: نبذل جهدا كبيرا لا أحد يدري به.. والسوبر أتى في توقيت مهم ياسين مرعي: نهائي الأهلي والزمالك هو الأكبر على الإطلاق.. وهكذا انسجمت سريعا مصطفى شوبير: هذا سر تأقلم الأهلي السريع مع توروب
أخر الأخبار
ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة فالفيردي.. وتقارير توضح موعد عودته 9 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: إصابة يوسف بلايلي بتمزق في الرباط الصليبي وغيابه 6 أشهر 35 دقيقة | الوطن العربي
خدمة استثنائية لكشافي المواهب في كأس العالم للناشئين 42 دقيقة | منتخب مصر
أستون فيلا يعلن تجديد عقد روجرز حتى 2031 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس - عودة معلول.. وتواجد الجزيري وبن رمضان لمواجهة البرازيل ساعة | الوطن العربي
الكشف عن كرة كأس أمم إفريقيا 2025 ساعة | الكرة الإفريقية
ميسي يعود لـ كامب نو في زيارة مفاجئة ساعة | الدوري الإسباني
استبعاد مدافع الهلال واستدعاء كادش والشهراني لمنتخب السعودية استعدادا لكأس العرب 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516955/خبر-في-الجول-سيراميكا-كليوباترا-يبدأ-مفاوضات-تمديد-عقد-مروان-عثمان