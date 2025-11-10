إبراهيم حسن يعلن غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر استبعاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي من قائمة معسكر شهر نوفمبر الجاري.

تريزيجيه النادي : الأهلي مصر

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وكشف إبراهيم حسن عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن اللاعب خضع لأشعة عقب المباراة أثبتت صعوبة لحاقه بالمعسكر.

وينطلق معسكر منتخب مصر مساء اليوم الإثنين ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري بمدينة العين في الإمارات.

ويلعب منتخب مصر خلال العسكر في بطولة ودية برفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

وكان المنتخب قد استدعى نبيل عماد وطاهر محمد بدلا من إبراهيم عادل ومهند لاشين بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب مصر مع أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة إيران وكاب فيردي، بينما يلتقي الخاسران مع بعضهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.