راحة 5 أيام لفريق الأهلي بعد التتويج بالسوبر.. وتوروب يغادر إلى الدنمارك

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

احتفالات الأهلي بلقب السوبر المصري

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة يس توروب منح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام.

وغادرت بعثة الأهلي دولة الإمارات عقب نهاية كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 5 أيام في ظل وجود توقف دولي.

وتوجه الجهاز الفني للأهلي إلى الدنمارك لقضاء فترة الإجازة حتى نهاية الراحة.

وتعد البطولة هي الأولى للأهلي في الموسم الجاري. ورقم 16 له في تاريخ بطولات السوبر.

كما هي البطولة الثالثة على التوالي للأهلي في السوبر، والثامنة أمام الزمالك.

