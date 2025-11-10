موعد مباراة مصر ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة
الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 10:46
كتب : FilGoal
يستعد منتخب مصر لمواجهة إنجلترا مساء اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.
وتقام المباراة على أحد ملاعب أكاديمية أسباير بالدوحة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت القاهرة.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.
وضمن منتخب مصر التأهل لدور الـ 32 من البطولة على الأقل كأفضل صاحب مركز ثالث ولكن سيلعب الفراعنة على التأهل كمتصدر للمجموعة.
وحصل منتخب مصر على 4 نقاط في أول جولتين بعد الفوز على هايتي والتعادل مع فينزويلا.
ويملك منتخب إنجلترا 3 نقاط حتى الآن في المجموعة بالفوز على هايتي والهزيمة من فنزويلا.
