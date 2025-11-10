باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في الـ +90

فاز باريس سان جيرمان على منافسه أولمبيك ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل وارن زائير إيمري وخفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيس أهداف باريس سان جيرمان.

بينما أحرز أفونسو موريرا وأينسلي ميتلاند نايلز ثنائية ليون.

وافتتح زائير إيمري النتيجة في الدقيقة 26 من صناعة فيتينيا، قبل أن يتعادل موريرا بعد 4 دقائق من صناعة موسى نياكاتي.

وعاد فريق العاصمة الفرنسية في المقدمة عن طريق كفاراتسخيليا في الدقيقة 33 من صناعة فيتينيا.

وتعادل ميتلاند نايلز في الدقيقة 50 من صناعة تايلر مورتون.

وحصل نيكولاس تاليافيكو على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل نيفيز هدف الفوز من صناعة كانج إن لي.

وبهذا الفوز استرجع باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما ارتفع رصيده للنقطة 27.

بينما توقف رصيد ليون عند النقطة 20 في المركز السابع.