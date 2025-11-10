بحضور دوا ليبا.. بوكا جونيورز ينتصر بثنائية في السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت
الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 00:52
كتب : إسلام أحمد
حقق بوكا جونيورز الفوز على ريفر بليت بنتيجة 2-0 في سوبر كلاسيكو الكرة الأرجنتينية.
والتقى الفريقان في الجولة 15 قبل الأخيرة من مرحلة كلاوسورا على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز.
وتقدم بوكا بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 بعدما تابع إيزيكيل زيبايوس تسديدته التي تصدى لها فرانكو أرماني وأودعها في الشباك.
⚽️ زيبايوس يفتتح التسجيل لبوكا بهدف رائع في الدقيقة 45#بوكا_جونيور : 1⃣#ريفيربليت : 0⃣
🇦🇷 #الدوري_الأرجنتيني 🏆 pic.twitter.com/cePhSiQnZS— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 9, 2025
وفي بداية الشوط الثاني صنع نفس اللاعب الهدف الثاني لميجيل ميرنتيل الذي عزز تقدم أصحاب الأرض بعد مرتدة سريعة.
🔥🔥 القمة تشتعل
⚽️ ميغيل ميرينتيل يعزز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 46#بوكا_جونيور : 2⃣#ريفيربليت : 0⃣
🇦🇷 #الدوري_الأرجنتيني 🏆 pic.twitter.com/IbMwp2SjQi— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 9, 2025
اللقاء شهد تواجد المغنية الإنجليزية دوا ليبا في المدرجات.
DUA LIPA ATENTA AL BOCA VS. RIVER EN LA BOMBONERA#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wJQdCiPxWU— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025
وعاد بوكا جونيورز للفوز على ملعبه ضد غريمه التقليدي لأول مرة منذ 2022.
ورفع بوكا جونيورز رصيده لـ 26 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.
فيما استمرت نتائج ريفر بليت السلبية وتعرض للخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات بالدوري وتوقف رصيده عند 21 نقطة في المجموعة الثانية.
ويتأهل أول 8 فرق من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب بنظام خروج المغلوب.