بحضور دوا ليبا.. بوكا جونيورز ينتصر بثنائية في السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 00:52

كتب : إسلام أحمد

بوكا جونيورز

حقق بوكا جونيورز الفوز على ريفر بليت بنتيجة 2-0 في سوبر كلاسيكو الكرة الأرجنتينية.

والتقى الفريقان في الجولة 15 قبل الأخيرة من مرحلة كلاوسورا على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز.

وتقدم بوكا بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 بعدما تابع إيزيكيل زيبايوس تسديدته التي تصدى لها فرانكو أرماني وأودعها في الشباك.

وفي بداية الشوط الثاني صنع نفس اللاعب الهدف الثاني لميجيل ميرنتيل الذي عزز تقدم أصحاب الأرض بعد مرتدة سريعة.

اللقاء شهد تواجد المغنية الإنجليزية دوا ليبا في المدرجات.

وعاد بوكا جونيورز للفوز على ملعبه ضد غريمه التقليدي لأول مرة منذ 2022.

ورفع بوكا جونيورز رصيده لـ 26 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

فيما استمرت نتائج ريفر بليت السلبية وتعرض للخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات بالدوري وتوقف رصيده عند 21 نقطة في المجموعة الثانية.

ويتأهل أول 8 فرق من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب بنظام خروج المغلوب.

