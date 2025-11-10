قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي

هزم برشلونة منافسه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وسجل ليفاندوفسكي هاتريك ولامين يامال، بينما أحرز سيرجيو كاريرا وبورخا إجليسياس ثنائية سيلتا فيجو.

وأصبح المهاجم البولندي ثالث أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني في القرن 21 بعمر 37 عاما و80 يوما.

ويأتي في المركز الثاني خواكين سانشيز في عمر 38 عاما و140 يوما في 2019، والأكبر خورخي مولينا في سن 39 عاما و241 يوما في 2021.

وافتتح ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء وبعد دقيقة واحدة تعادل كاريرا.

وفي الدقيقة 37 عاد ليفاندوفسكي فريقه للمقدمة من صناعة راشفورد.

وتعادل إجليسياس في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل لامين يامال الهدف الثالث.

واختتم ليفاندوفسكي الأهداف في الدقيقة 73 من صناعة راشفورد.

وطرد فرينكي دي يونج بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد بالتعادل مع رايو فايكانو بدون أهداف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق الكتالوني للنقطة 28 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط.

بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 13 في المركز الـ 13.