هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه
الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 00:15
كتب : FilGoal
كشف محمد هاني لاعب الأهلي عن كواليس لقطة رفع الفريق لكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك.
وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي البطولة.
وقال هاني عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر أنا وتريزيجيه ولذلك كان يطلب منا الحضور لرفع الكأس".
وأضاف "الشناوي لاعب كبير وقائد حقيقي ولديه إنكار ذات كبير ولاعب آخر كان سيرفع هو الكأس ويحصل على اللقطة".
وأتم تصريحاته "وهذا ما يجعل الأهلي مختلفا عن أي ناد آخر، فالروح بين اللاعبين مميزة جدا والكل يتمنى التوفيق لزميله".
وتعد البطولة هي الأولى للأهلي في الموسم الجاري. ورقم 16 له في تاريخ بطولات السوبر.
كما هي البطولة الثالثة على التوالي للأهلي في السوبر، والثامنة أمام الزمالك.
نرشح لكم
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر عادل مصطفى: الأداء يتحسن والكل يسير وفقا للنظام.. وعبد الرؤوف مدرب مميز شكري: سيطرنا على مباراة الزمالك.. والسوبر سيدفعنا للتتويج بالبطولات مؤتمر عبد الرؤوف: خسارة السوبر ليست نهاية العالم.. ولهذا السبب لم يبدأ بيزيرا جراديشار: أتينا للفوز بالبطولة.. والأهلي أفضل فريق في إفريقيا السوبر المصري – زيزو أفضل لاعب في نهائي الأهلي والزمالك زيزو: الأهلي هو صاحب الكلمة الأولى.. ولم أهتم بالتسجيل في الزمالك