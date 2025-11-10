هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه

كشف محمد هاني لاعب الأهلي عن كواليس لقطة رفع الفريق لكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك.

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي البطولة.

وقال هاني عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر أنا وتريزيجيه ولذلك كان يطلب منا الحضور لرفع الكأس".

وأضاف "الشناوي لاعب كبير وقائد حقيقي ولديه إنكار ذات كبير ولاعب آخر كان سيرفع هو الكأس ويحصل على اللقطة".

وأتم تصريحاته "وهذا ما يجعل الأهلي مختلفا عن أي ناد آخر، فالروح بين اللاعبين مميزة جدا والكل يتمنى التوفيق لزميله".

وتعد البطولة هي الأولى للأهلي في الموسم الجاري. ورقم 16 له في تاريخ بطولات السوبر.

كما هي البطولة الثالثة على التوالي للأهلي في السوبر، والثامنة أمام الزمالك.