الصدارة بالأرزق والأسود.. إنتر يفوز على لاتسيو بثنائية

فاز إنتر على منافسه لاتسيو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز وأنجي يوان بوني ثنائية إنتر.

وأصبح لاوتارو مارتينيز رابع لاعب في تاريخ إنتر يسجل على الأقل 10 أهداف في 7 سنوات مختلفة في الدوري الإيطالي بعد أليساندرو ألتوبيلي وبينيتو لورينزي وجيوزيبي مياتزا.

واستغل إنتر تعثر ميلان بالتعادل مع بارما بهدفين لكل فريق، وخسارة نابولي من بولونيا بهدفين دون رد ليقتنص الصدارة.

وافتتح لاوتارو النتيجة لإنتر مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة صاروخية عقب تمريرة من أليساندرو باستوني.

وضاعف بوني النتيجة بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من فيديريكو ديماركو.

وألغى الحكم هدف بيوتر زيلينسكي بعد تسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء بداعي وجود لمسة يد على ديماركو في بداية الهجمة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 24 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع روما الذي انتصر على أودينيزي في الجولة ذاتها بهدفين دون مقابل.

وتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 15 في المركز التاسع.