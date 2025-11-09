وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي

شدد وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي على أن فريقه هو الأقوى في مصر وإفريقيا ويستحق الفوز ببطولة السوبر المصري.

وقال وليد صلاح عبر قناة أبو ظبي: "الأهلي أقوى فريق في إفريقيا وأقوى فريق في بطولة السوبر".

وأضاف "منذ قدومي للأهلي ونحن الطرف الأفضل في كل المباريات وفي بعضها غاب عنا التوفيق، لكننا أفضل من كل الفرق التي لعبنا ضدها".

وأردف "الفوز ببطولة السوبر هو أمر عادي جدا للأهلي، نحن الفريق الأقوى ودائما مطالبين بالفوز في كل البطولات".

وأشار "أشكر كل اللاعبين في الأهلي خاصة المستبعدين من المباراة، وكل اللاعبين هنا يحبون بعض بشكل كبير وكل ما يقال عكس ذلك غير صحيح".

وتابع "قبل كل مباراة نحاول فعل الخير ونجمع الأموال من اللاعبين لمنحها للمحتاجين وحسين الشحات هو من يتولى هذا الأمر".

وأفصح "اللاعبون الذين لم يشاركوا طلبوا التدرب في "الجيم" بعد المباراة وفوجئوا بإغلاقه وكنا نحاول البحث عن حل لهذا الأمر ولكننا علمنا أن الزمالك طلبه أيضا وقيل له أنه مغلق وبالتالي لا يمكن فتحه لنا ونحترم ذلك.. ولكني أريد أن أريكم رغبة هؤلاء اللاعبين في أن يكونوا جاهزين دائما".

واستطرد "مروان يقدم مجهودا جبارا ولابد أن يسجل من أجل يظهر بشكل أكبر، وإذا ركز على التسديد بدقة بدلا من القوة سيصبح الأمر اعتياديا له، وهو أفضل لاعب وسط مدافع في إفريقيا".

