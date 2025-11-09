استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 23:25

كتب : محمد جمال

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - طاهر محمد

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر استدعاء طاهر محمد لاعب الأهلي، ونبيل عماد لاعب الزمالك لمعسكر الفراعنة في الإمارات.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

مصر

جاء ذلك بعد إصابة الثنائي إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، ومهند لاشين لاعب وسط بيراميدز، وصعوبة لحاقه بالمعسكر.

كما أوضح إبراهيم حسن أن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي سيخضع لكشف طبي غدا الإثنين في الإمارات، وذلك لمعرفة موقفه من المشاركة مع الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر شهر نوفمبر الجاري بدولة الإمارات استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر غدا الإثنين، بعد نهاية بطولة السوبر المصري.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

