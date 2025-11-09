سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن إلغاء هدف فيرجيل فان دايك في مانشستر سيتي قرار خاطئ.

وانتصر مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وقال المدرب الهولندي لسكاي سبورتس: "مانشستر سيتي ضغط علينا بشكل عالي جدا، عانينا كثيرا في الشوط الأول وكنا نأمل أن ينتهي 1-0، كان هناك 15 دقيقة مؤثرة في مجريات المباراة بدلا من أن تكون 1-1 أو 2-1 انتهى الشوط الأول 2-0 لسيتي".

أخبار متعلقة:
في ألفية جوارديولا.. مانشستر سيتي يقسو على ليفربول بثلاثية هالاند: نقاط ضعف ليفربول ليست كثيرة.. وهذا ما أفعله من أجل الاستمرار في التألق مؤتمر جوارديولا عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول.. وحسم لقب الدوري في نوفمبر ديلي ميل: اجتماع حاسم بين صلاح وحسام حسن لتجنب الخلافات مع ليفربول قبل أمم إفريقيا

وأضاف "قرار إلغاء هدف فيرجيل فان دايك خاطئ، لاعبنا لم يتدخل إطلاقا في اللعبة، شاهدت هدفا بعد المباراة واحتسبه نفس الحكم، كانت مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الموسم الماضي".

وأكمل "الحكم المساعد استغرق 13 ثانية ليرفع رايته ويعلن التسلل، احتساب الهدف كان من الممكن أن يؤثر إيجابيا بالنسبة لنا".

وواصل "كان هناك احتكاك بين مامارداشفيلي ودوكو، لكن بعد الاحتكاك كان قادرا على وضع قدمه في الموضع الذي أراده".

وأنهى حديثه قائلا: "لا ينبغي أن نتحدث عن المركز الأول، علينا أن نركز على أدائنا الذي يحتاج إلى أن يكون أفضل".

واحتفل بيب جوارديولا بالمباراة رقم 1000 بأفضل نتيجة ممكنة بالفوز على منافسه وأيضا تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر، ووصل لـ 716 انتصارا.

ورفع سيتي رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وللمباراة الرابعة على التوالي يخسر ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أرني سلوت ليفربول مانشستر سيتي فان دايك
نرشح لكم
باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في الـ +90 قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي الصدارة بالأرزق والأسود.. إنتر يفوز على لاتسيو بثنائية انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(4) برشلونة جوارديولا: كنا رائعين لمواجهة الكرات خلف دفاعنا لـ صلاح.. ولم أعلم دوكو المراوغة تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ضد سيلتا فيجو في ألفية جوارديولا.. مانشستر سيتي يقسو على ليفربول بثلاثية ألونسو: لم نفز بالثنائيات ضد رايو فايكانو.. ولم نصنع فرص كثيرة
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في الـ +90 ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور دوا ليبا.. بوكا جونيورز ينتصر بثنائية في السوبر كلاسيكو ضد ريفر بليت ساعة | أمريكا
قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه 2 ساعة | الدوري المصري
الصدارة بالأرزق والأسود.. إنتر يفوز على لاتسيو بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي 2 ساعة | الدوري المصري
استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر 3 ساعة | منتخب مصر
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516941/سلوت-إلغاء-هدف-فان-دايك-قرار-خاطئ-ولا-يجب-التحدث-عن-المركز-الأول