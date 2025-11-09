سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن إلغاء هدف فيرجيل فان دايك في مانشستر سيتي قرار خاطئ.

وانتصر مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وقال المدرب الهولندي لسكاي سبورتس: "مانشستر سيتي ضغط علينا بشكل عالي جدا، عانينا كثيرا في الشوط الأول وكنا نأمل أن ينتهي 1-0، كان هناك 15 دقيقة مؤثرة في مجريات المباراة بدلا من أن تكون 1-1 أو 2-1 انتهى الشوط الأول 2-0 لسيتي".

وأضاف "قرار إلغاء هدف فيرجيل فان دايك خاطئ، لاعبنا لم يتدخل إطلاقا في اللعبة، شاهدت هدفا بعد المباراة واحتسبه نفس الحكم، كانت مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الموسم الماضي".

وأكمل "الحكم المساعد استغرق 13 ثانية ليرفع رايته ويعلن التسلل، احتساب الهدف كان من الممكن أن يؤثر إيجابيا بالنسبة لنا".

وواصل "كان هناك احتكاك بين مامارداشفيلي ودوكو، لكن بعد الاحتكاك كان قادرا على وضع قدمه في الموضع الذي أراده".

وأنهى حديثه قائلا: "لا ينبغي أن نتحدث عن المركز الأول، علينا أن نركز على أدائنا الذي يحتاج إلى أن يكون أفضل".

واحتفل بيب جوارديولا بالمباراة رقم 1000 بأفضل نتيجة ممكنة بالفوز على منافسه وأيضا تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر، ووصل لـ 716 انتصارا.

ورفع سيتي رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وللمباراة الرابعة على التوالي يخسر ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.