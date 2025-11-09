جوارديولا: كنا رائعين لمواجهة الكرات خلف دفاعنا لـ صلاح.. ولم أعلم دوكو المراوغة

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أداء فريقه الدفاعي في مواجهة الكرات خلف الدفاع في اتجاه محمد صلاح لاعب ليفربول.

وانتصر مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين بعد المباراة: "مباراتي رقم 1000؟ اللاعبون قدموا لي هدية جميلة بهذا الأداء ضد حاملي اللقب، فترتي في الفريق الثاني لبرشلونة كانت الأساس لكثير من الأمور، هناك تعلمت الكثير".

وأضاف "دفاعيا كنا رائعين جدا، نعرف مدى خطورة ليفربول في الكرات خلف الدفاع في وجود محمد صلاح وجودة دومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتز، الفوز على ملعبنا قبل التوقف الدولي أمر جيد"

وأكمل "هذه واحدة من أفضل المباريات لجيريمي دوكو من حيث التأثير، كونور برادلي سريع للغاية وشاهدت مستواه أمام فينيسيوس جونيور".

وشدد "سأحتفل بالمباراة رقم 1000 بالتواجد مع عائلتي في المنزل".

وواصل "نيكو أوريلي كان مذهلا، أحيانا نضع الظهير في العمق، وفي بعض الأوقات يلعب كصانع ألعاب أو رقم 8، أوريلي ذكي ويلعب بشكل رائع".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا أعلم أنني مدرب جيد، لكن لا تبالغوا في تقديري، اللاعبون هم من يفعلون ذلك بأنفسهم، علينا أن نمنحهم الزخم الجيد، هل تعتقد أنني أنا من علمت دوكو كيف يراوغ؟ هذه موهبة فطرية".

واحتفل بيب جوارديولا بالمباراة رقم 1000 بأفضل نتيجة ممكنة بالفوز على منافسه وأيضا تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر، ووصل لـ 716 انتصارا.

ورفع سيتي رصيده لـ 22 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وللمباراة الرابعة على التوالي يخسر ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.