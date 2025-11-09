عمر كمال: نبذل جهدا كبيرا لا أحد يدري به.. والسوبر أتى في توقيت مهم

أبدى عمر كمال لاعب الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال كمال في تصريحاته لقناة أون سبورت: "اللاعبون رجال وقدمنا ما علينا. الله أكرمنا ببطولة مثل السوبر أمام نادٍ كبير بحجم الزمالك".

وأضاف "أهنئ فريقنا ولاعبينا وبإذن الله القادم أفضل".

وتابع "البطولة أتت في توقيت مهم والأهلي مضغوط ومطالب بتحقيق البطولات طوال الوقت".

واختتم "هؤلاء اللاعبين يبذلون جهدا كبيرا ولا أحد يعرف ذلك، وفي النهاية يكرمنا الله بالبطولات وإسعاد الجماهير".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.