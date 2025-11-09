ياسين مرعي: نهائي الأهلي والزمالك هو الأكبر على الإطلاق.. وهكذا انسجمت سريعا

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - ياسين مرعي

أبدى ياسين مرعي مدافع الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال مرعي في تصريحاته لقناة أون سبورت: "سعيد بالفوز بالبطولة، ونهائي الأهلي والزمالك أكبر من أي نهائي آخر يمكنك أن تلعبه".

وأضاف "انسجمت سريعا لأن اللاعبين هنا لاعبين كبار وخبرات كبيرة على مستوى عالمي. كلهم يساعدون اللاعبين على الدخول في أجواء الفريق سريعا".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.

ياسين مرعي السوبر المصري الأهلي
