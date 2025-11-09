مصطفى شوبير: هذا سر تأقلم الأهلي السريع مع توروب

أبدى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال شوبير في تصريحاته لقناة أون سبورت: "الفوز بالبطولة سيمنحنا ثقة ستساعدنا في بقية الموسم بإذن الله".

وأضاف "اللاعبون لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع مختلف المدربين الأجانب والمصريين ولهذا لا أشعر بأننا نحتاج لوقت طويل من أجل التأقلم".

وأكمل "جودة اللاعبين عالية في الأهلي وبالتالي التحسن طبيعي وسنكون أفضل في الفترة المقبلة".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.