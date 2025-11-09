هاني: هذا ما يميز توروب مع الأهلي.. وذلك وعدي للجميع

أبدى محمد هاني ظهير الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال هاني في تصريحاته لقناة أون سبورت: "قضيت الكثير من السنوات مع الأهلي وحققت العديد من البطولات وأنا سعيد بذلك".

وأضاف "نظام توروب جيد للغاية ونعمل عليه جميعا. كل لاعب يفهم دوره من الأمام إلى الخلف والبقية يفهمون أدوار بعضهم البعض".

وأكمل "المدرب الجديد اقترب منا سريعا ونحن سعداء بطريقة عمله، ولهذا تبدو الفترة التي قضاها معنا قصيرة".

وواصل "تعرضنا لبعض الإخفاقات في الدوري، وأعد الجماهير بأريحية أننا سنكون في وضع أفضل. أعد الجميع، جماهيرنا ومن قالوا إننا سيئين. هذه البطولة ستمنحنا دفعة معنوية كبيرة".

وتابع "المهم أن نعود سريعا لجاهزيتنا لأن أغلب الفرق تلعب كل 3 أيام في الوقت الحالي".

واختتم "لدينا العديد من الأماني ولكن دوري أبطال إفريقيا هي الأهم".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.