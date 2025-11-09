طاهر: اللاعبون ينتظرون القمة مثل المشجعين.. وهكذا رأيت جماهير الزمالك

أبدى طاهر محمد طاهر جناح الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال طاهر في تصريحاته لقناة أون سبورت: "اللاعبون أيضا ينتظرون مباراة القمة مثل الجماهير. هذه المباريات لها طابع مختلف ورأينا اليوم كيف يبدو التشجيع على الجانبين".

وأضاف "جمهور الزمالك محترم ويحب فريقه، والأمر ذاته ينطبق على جماهير الأهلي التي تدعمنا طوال الوقت".

وعن طموحات الموسم الحالي قال: "في المرة الماضية وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالفريق المتواجد حاليا يمكننا تحقيق البطولة".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.