طاهر: اللاعبون ينتظرون القمة مثل المشجعين.. وهكذا رأيت جماهير الزمالك

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 21:11

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - طاهر محمد

أبدى طاهر محمد طاهر جناح الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال طاهر في تصريحاته لقناة أون سبورت: "اللاعبون أيضا ينتظرون مباراة القمة مثل الجماهير. هذه المباريات لها طابع مختلف ورأينا اليوم كيف يبدو التشجيع على الجانبين".

وأضاف "جمهور الزمالك محترم ويحب فريقه، والأمر ذاته ينطبق على جماهير الأهلي التي تدعمنا طوال الوقت".

أخبار متعلقة:
الشحات: أهنئ الأهلي وجمهوره العظيم.. واللاعبون يحبون بعضهم البعض كوكا: انخفاض المستوى طبيعي ولكننا في الأهلي نعود ببطولة دائما عادل مصطفى: الأداء يتحسن والكل يسير وفقا للنظام.. وعبد الرؤوف مدرب مميز مؤتمر توروب: أدرك تاريخ مباريات الأهلي والزمالك.. وأعرف أن مصر فيها 120 مليون مدرب أفضل مني

وعن طموحات الموسم الحالي قال: "في المرة الماضية وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالفريق المتواجد حاليا يمكننا تحقيق البطولة".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.

الأهلي السوبر المصري كأس السوبر المصري طاهر محمد طاهر
نرشح لكم
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر عمر كمال: نبذل جهدا كبيرا لا أحد يدري به.. والسوبر أتى في توقيت مهم ياسين مرعي: نهائي الأهلي والزمالك هو الأكبر على الإطلاق.. وهكذا انسجمت سريعا مصطفى شوبير: هذا سر تأقلم الأهلي السريع مع توروب هاني: هذا ما يميز توروب مع الأهلي.. وذلك وعدي للجميع الشحات: أهنئ الأهلي وجمهوره العظيم.. واللاعبون يحبون بعضهم البعض كوكا: انخفاض المستوى طبيعي ولكننا في الأهلي نعود ببطولة دائما
أخر الأخبار
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي 10 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر 19 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(4) برشلونة.. جوووووووول ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: كنا رائعين لمواجهة الكرات خلف دفاعنا لـ صلاح.. ولم أعلم دوكو المراوغة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: نبذل جهدا كبيرا لا أحد يدري به.. والسوبر أتى في توقيت مهم 2 ساعة | الكرة المصرية
ياسين مرعي: نهائي الأهلي والزمالك هو الأكبر على الإطلاق.. وهكذا انسجمت سريعا 2 ساعة | الكرة المصرية
مصطفى شوبير: هذا سر تأقلم الأهلي السريع مع توروب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516934/طاهر-اللاعبون-ينتظرون-القمة-مثل-المشجعين-وهكذا-رأيت-جماهير-الزمالك