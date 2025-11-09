الشحات: أهنئ الأهلي وجمهوره العظيم.. واللاعبون يحبون بعضهم البعض

أبدى حسين الشحات جناح الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "أهنئ النادي الأهلي وجمهوره العظيم".

وأضاف "اللاعبون رجال وكلنا نحب بعضنا البعض ونريد دائما تحقيق البطولات ونتمنى التوفيق في القادم".

واختتم "أهنئ الجماهير دائما وأتمنى أن نتمكن من إسعادهم طوال الوقت".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.