كوكا: انخفاض المستوى طبيعي ولكننا في الأهلي نعود ببطولة دائما

أبدى أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال كوكا في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "نسير خطوة تلو الأخرى مع مدرب جديد. أهنئ جماهير النادي الأهلي وسنواصل تحقيق البطولات كما اعتدنا".

وأضاف "من الطبيعي أن نمر بانخفاض في المستوى ولكن دائما ما نعود ببطولة في الأهلي".

وواصل "سننافس على الدوري ودوري أبطال إفريقيا القادم سيكون للأهلي بإذن الله".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.