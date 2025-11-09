عادل مصطفى: الأداء يتحسن والكل يسير وفقا للنظام.. وعبد الرؤوف مدرب مميز

شدد عادل مصطفى مدرب الأهلي أن أداء الفريق يتحسن رغم التعثر في الدوري المصري، وأشاد بأحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك.

وحقق الأهلي لقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في النهائي على ملعب محمد بن زايد.

وقال عادل مصطفى مدرب الأهلي عبر أبو ظبي الرياضية: "عماد النحاس قدّم عملا كبيرا في المباريات التي تولى فيها المسؤولية، وعملنا بشكل جيد مع يس توروب وبدأنا بنتائج إيجابية لكننا تعثرنا في النتيجة ضد بتروجت والمصري رغم أن الأداء كان جيدا وهناك إيجابيات كثيرة في المباراتين لكن كان ينقصنا التسجيل".

وأضاف "كنا واثقين في قدرات اللاعبين واعتدنا من جماهير الأهلي القتال على كل بطولة بعد أخرى".

وأردف "الأهداف المتوقعة ضد بتروجت كانت أكثر من 5 وضد المصري أكثر من 3، وقدمنا أداءً جيدا ضد سيراميكا كليوباترا وانتصرنا، اللاعبون يتطورون وهناك روح والتزام والكل يسير وفقا للنظام، الأداء ثابت والشكل يتغير وسنقدم أداء أفضل".

وأشاد بـ أحمد عبد الرؤوف المدير الفني قائلا: "مدرب مميز، ربما تولى تدريب فرق صغيرة لم تُظهر أفكاره، لكنه لديه أفكار وخاض مباراتين جيدتين ضد طلائع الجيش وبيراميدز، ويُحسب له تقديم أداء جيد في النهائي في ظل ظروف صعبة والمتاح له، هو مدرب لديه فكرة ويحارب عليها".

وأتم عن كيفية اختيار التشكيل في الأهلي: "جاهزية اللاعبين ليست مشكلة المدرب، نختار التشكيل وفقا لحاجة المباراة، واللاعبون ملتزمون بذلك، لا نفكر في الأسماء بل فيما يحتاجه اللقاء من أجل الفريق وتحقيق الألقاب".



















































وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.