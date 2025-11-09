عادل مصطفى: الأداء يتحسن والكل يسير وفقا للنظام.. وعبد الرؤوف مدرب مميز

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

الأهلي - عادل مصطفى

شدد عادل مصطفى مدرب الأهلي أن أداء الفريق يتحسن رغم التعثر في الدوري المصري، وأشاد بأحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك.

وحقق الأهلي لقب السوبر المصري بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في النهائي على ملعب محمد بن زايد.

وقال عادل مصطفى مدرب الأهلي عبر أبو ظبي الرياضية: "عماد النحاس قدّم عملا كبيرا في المباريات التي تولى فيها المسؤولية، وعملنا بشكل جيد مع يس توروب وبدأنا بنتائج إيجابية لكننا تعثرنا في النتيجة ضد بتروجت والمصري رغم أن الأداء كان جيدا وهناك إيجابيات كثيرة في المباراتين لكن كان ينقصنا التسجيل".

وأضاف "كنا واثقين في قدرات اللاعبين واعتدنا من جماهير الأهلي القتال على كل بطولة بعد أخرى".

وأردف "الأهداف المتوقعة ضد بتروجت كانت أكثر من 5 وضد المصري أكثر من 3، وقدمنا أداءً جيدا ضد سيراميكا كليوباترا وانتصرنا، اللاعبون يتطورون وهناك روح والتزام والكل يسير وفقا للنظام، الأداء ثابت والشكل يتغير وسنقدم أداء أفضل".

وأشاد بـ أحمد عبد الرؤوف المدير الفني قائلا: "مدرب مميز، ربما تولى تدريب فرق صغيرة لم تُظهر أفكاره، لكنه لديه أفكار وخاض مباراتين جيدتين ضد طلائع الجيش وبيراميدز، ويُحسب له تقديم أداء جيد في النهائي في ظل ظروف صعبة والمتاح له، هو مدرب لديه فكرة ويحارب عليها".

وأتم عن كيفية اختيار التشكيل في الأهلي: "جاهزية اللاعبين ليست مشكلة المدرب، نختار التشكيل وفقا لحاجة المباراة، واللاعبون ملتزمون بذلك، لا نفكر في الأسماء بل فيما يحتاجه اللقاء من أجل الفريق وتحقيق الألقاب".

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.

عادل مصطفى الأهلي السوبر المصري
