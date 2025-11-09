شكري: سيطرنا على مباراة الزمالك.. والسوبر سيدفعنا للتتويج بالبطولات

يرى محمد شكري لاعب الأهلي أن فريقه سيطر على مباراة الزمالك بشكل كامل.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وقال شكري عبر أون سبورت: "التتويج ببطولة السوبر المصري مهم للغاية وسيساعدنا على البناء للمستقبل للفوز بالبطولات القادمة".

وأضاف "تمكنا من السيطرة على المباراة قبل وبعد تسجيل الهدفين وركزنا كثيرا".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه البطولة ستدفعنا للأمام، كنا مستقرين بشكل جيد في الفترة الماضية لكن غاب التوفيق عنا فقط".

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.