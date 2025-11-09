مؤتمر توروب: أدرك تاريخ مباريات الأهلي والزمالك.. وأعرف أن مصر فيها 120 مليون مدرب أفضل مني

كشف الدنماركي يس توروب المدير الفني للنادي الأهلي عن تقديره لحجم منافسة الأهلي والزمالك، وذلك عقب التتويج بكأس السوبر المصري بالفوز في النهائي على حساب الغريم الأبيض.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن هنا لهدف واحد وهو الفوز. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة نظرا للتاريخ الكبير لمباريات الأهلي والزمالك".

وأضاف "نستحق الفوز بناء على ما قدمناه طوال الدقائق الـ 90. يجب أن نستمر في بناء الثقة التي حصلنا عليها من هذا الفوز".

وتابع "من الجميل أن أحقق اللقب الأول بعد 4 أسابيع، وأحيي اللاعبين على تطبيق أفكاري والعمل على كل شيء وسرعة التطور".

وأكمل "أهنئ جماهير الأهلي التي دعمتنا طوال المباراة. الفوز بالألقاب وعلى حساب هذا الخصم تحديدا يعني الكثير".

وأوضح "قلت للاعبين إن الأمر ينقسم لجزئين، الأول يخص الإعداد التكتيكي والثاني يخص إن كرة القدم لعبة ذهنية. وكان يجب أن نستعد ذهنيا لهذه المباراة الصعبة وهو ما أظهرناه".

وواصل "أتيت إلى الأهلي لإكمال المسيرة، وهدفي هو بناء أساس قوي لتحقيق المزيد من البطولات. أحاول تطوير طريقة تفكيري لتتوافق مع طريقة اللعب المصرية حتى نعمل معا بأفضل شكل ممكن".

وأردف "الآن لدينا فترة توقف دولي حيث سيتجه اللاعبين إلى المنتخب، بينما سيكمل بقية اللاعبين تدريباتهم لضمان استمرار الجاهزية. لدينا الآن مساحة للبناء والعمل على تفاصيل أكثر، وهذا يمنحنا ثقة أكبر للاستمرار على طريقنا".

وعن إصابة محمود حسن تريزيجيه قال: "تحدثت مع الطبيب وأخبرني أنه سيفحص إصابة تريزيجيه أولا قبل اتخاذ القرار بشأن إصابته".

واختتم "أتيت إلى الأهلي لسبب واحد، وهو مساعدته على تحقيق المزيد من البطولات. وأعرف أن مصر فيها 120 مليون مدرب يمكن أن يكونوا على دراية أكبر مني بكرة القدم، ولكني أحاول فعل أفضل ما يمكنني للحصول على أكبر قدر ممكن من دعم الجماهير".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.