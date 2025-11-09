مؤتمر عبد الرؤوف: خسارة السوبر ليست نهاية العالم.. ولهذا السبب لم يبدأ بيزيرا

شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت للزمالك على أن خسارة السوبر المصري ليست نهاية العالم.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي: "هناك الكثير من العمل علينا أن نقوم به وعملنا في ظروف صعبة للغاية، والإصابات أثرت بالسلب علينا، لكن هذا ليس عذرا والسوبر ليس نهاية العالم".

وأضاف "محمد إسماعيل تعرض لإصابة عضلية، وجوان بيزيرا أشركناه في الشوط الثاني بسبب حالته البدنية، كان من الصعب إشراكه منذ بداية المباراة خاصة وأن جميع لاعبي الأهلي في حالة بدنية طبيعية، ولذلك فضلت إشراكه في الشوط الثاني لكي يكون الخصم قد خسر بعض الطاقة".

وأكمل "ما يحزنني هو حزن جماهير الزمالك بعد الخسارة من الأهلي.

وتابع "توقيت الهدف الأول للأهلي سيء للغاية بالنسبة لنا ودفع الأهلي للتقدم أكثر".

وواصل "أحمد شريف لم يكن جاهزا بعد مباراة بيراميدز".

وأنهى حديثه قائلا: "الأهلي استغل حالة أشرف بنشرقي وزيزو الجيدة".

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.

