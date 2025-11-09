محمد شريف: بداية الأهلي لم تكن الأفضل ولكن

أبدى محمد شريف مهاجم الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال شريف في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "هذا كأس السوبر الثالث لي مع الأهلي. البداية لم تكن الأفضل ونعد الجماهير بتحقيق كل شيء ممكن في الفترة المقبلة".

وأضاف "في الفترة الماضية لم نكن في أفضل حالاتنا، ونحاول العودة لمستوانا مع المدرب الجديد بشكل تدريجي".

وأكمل "الآن نسير بشكل أفضل حتى حين تعادلنا مرتين في الدوري لم نكن موفقين".

واختتم "الجماهير روح كرة القدم ونعدهم بأن نصبح أفضل في الفترة المقبلة".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.