توروب: البطولة الأولى مع الأهلي وأتمنى ألا تكون الأخيرة.. ونفوز معا ونخسر معا

أبدى يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال توروب في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "أهنئ الجماهير والنادي. حققنا البطولة الأولى وأتمنى ألا تكون الأخيرة. لقد أتيت إلى الأهلي للفوز بالبطولات".

وأضاف "نشعر بالراحة الآن وأنا سعيد للغاية بعد الفوز وتحقيق البطولة".

وأكمل "يجب أن أعده الجماهير أن نعمل بكل جد للتحسن والتطور ومع دعمهم سنحقق شيئا كبيرا".

وواصل "إنها لعبة جماعية وليست فردية، نفوز ونخسر معا، ونسعى لبناء الفريق الأقوى".

وتابع "أشكر أبو ظبي على الاعتناء بنا وتنظيم البطولة بشكل جيد على ملاعب جيدة".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.