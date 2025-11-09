مروان عطية: لاعبو الأهلي يظهرون رجولتهم في الأوقات الصعبة

أبدى مروان عطية لاعب وسط الأهلي وصاحب هدفه الثاني سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال عطية في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "تمكننا من تقديم مباراة جيدة أمام سيراميكا وأكملناها بمباراة جيدة أمام الزمالك".

وأضاف "التنظيم في الإمارات جيد للغاية ودائما ما نفوز بالبطولات على هذا الملعب. الجماهير شجعت بشكل جيد على الجانبين سواء الأهلي أو الزمالك".

وأكمل "الإدارة توفر لنا كل شيء واللاعبون يظهرون رجولتهم في الملعب خلال الأوقات الصعبة".

واختتم "أشكر الجماهير وأهنئهم بالفوز، وأهدي جائزة أفضل لاعب لابنتي "ألما".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.