الشناوي: التتويج سيرفع الضغط عن اللاعبين.. والسوبر عادة ما يكون بداية جدة

أبدى محمد الشناوي قائد الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "أهنئ الجماهير بالفوز بالبطولة. كان من المهم أن نفوز بها لنواصل الموسم فلدينا الآن الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "اللاعبون واجهوا عدة ضغوطات في الفترة الماضية وستساهم هذه البطولة في رفعها عنهم".

وتابع "يجب أن نركز على مباريات الدوري وإفريقيا القادمة الآن".

وأكمل "اللاعبون إخوتي الصغار ولدينا العديد من اللاعبين الكبار أيضا مثل تريزيجيه وأفشة وياسر إبراهيم. السوبر المصري عادة ما يكون فألا حسنا لنا في بدايات الموسم".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.