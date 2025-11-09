جراديشار: أتينا للفوز بالبطولة.. والأهلي أفضل فريق في إفريقيا

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - جراديشار

أبدى نيتس جراديشار مهاجم الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال جراديشار في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "أتينا هنا للفوز بالبطولة. لعبنا مباراة جيدة للغاية مع دعم الجماهير لنا والآن سنعود إلى مصر باللقب".

وأضاف "نحن أفضل فريق في إفريقيا. اللاعبون يدعمون بعضهم البعض ونلعب بشكل جماعي للفوز بكل المباريات".

أخبار متعلقة:
زيزو: الأهلي هو صاحب الكلمة الأولى.. ولم أهتم بالتسجيل في الزمالك السوبر المصري – زيزو أفضل لاعب في نهائي الأهلي والزمالك السوبر المصري – على رأسهم زيزو.. البطولة الأولى لرباعي الأهلي الجديد السوبر المصري – بلحاج الهداف ومروان عطية أفضل لاعب وجائزة لـ محمد الشناوي

وأوضح "الفوز بالبطولة سيمنحنا المزيد من الثقة وسنبذل أفضل ما لدينا للفوز بالدوري".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.

جراديشار السوبر المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر عادل مصطفى: الأداء يتحسن والكل يسير وفقا للنظام.. وعبد الرؤوف مدرب مميز شكري: سيطرنا على مباراة الزمالك.. والسوبر سيدفعنا للتتويج بالبطولات مؤتمر عبد الرؤوف: خسارة السوبر ليست نهاية العالم.. ولهذا السبب لم يبدأ بيزيرا السوبر المصري – زيزو أفضل لاعب في نهائي الأهلي والزمالك زيزو: الأهلي هو صاحب الكلمة الأولى.. ولم أهتم بالتسجيل في الزمالك السوبر المصري – على رأسهم زيزو.. البطولة الأولى لرباعي الأهلي الجديد
أخر الأخبار
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي 9 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر 18 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(3) برشلونة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: كنا رائعين لمواجهة الكرات خلف دفاعنا لـ صلاح.. ولم أعلم دوكو المراوغة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: نبذل جهدا كبيرا لا أحد يدري به.. والسوبر أتى في توقيت مهم 2 ساعة | الكرة المصرية
ياسين مرعي: نهائي الأهلي والزمالك هو الأكبر على الإطلاق.. وهكذا انسجمت سريعا 2 ساعة | الكرة المصرية
مصطفى شوبير: هذا سر تأقلم الأهلي السريع مع توروب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516920/جراديشار-أتينا-للفوز-بالبطولة-والأهلي-أفضل-فريق-في-إفريقيا