جراديشار: أتينا للفوز بالبطولة.. والأهلي أفضل فريق في إفريقيا

أبدى نيتس جراديشار مهاجم الأهلي سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك.

وقال جراديشار في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "أتينا هنا للفوز بالبطولة. لعبنا مباراة جيدة للغاية مع دعم الجماهير لنا والآن سنعود إلى مصر باللقب".

وأضاف "نحن أفضل فريق في إفريقيا. اللاعبون يدعمون بعضهم البعض ونلعب بشكل جماعي للفوز بكل المباريات".

وأوضح "الفوز بالبطولة سيمنحنا المزيد من الثقة وسنبذل أفضل ما لدينا للفوز بالدوري".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.