السوبر المصري – زيزو أفضل لاعب في نهائي الأهلي والزمالك

حصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي البطولة.

وصنع زيزو هدف الأهلي الأول في المباراة والذي سجله أشرف بنشرقي، كما سجل الهدف الثاني للفريق مروان عطية.

وحقق أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي أول بطولة له مع الفريق الأحمر، وذلك بعد الانضمام له في الصيف الماضي بالتتويج بكأس السوبر المصري.

وأصبحت بطولة السوبر هي الأولى لزيزو مع الأهلي، بالإضافة إلى 3 لاعبين جدد انضموا للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.