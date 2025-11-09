السوبر المصري – زيزو أفضل لاعب في نهائي الأهلي والزمالك

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 20:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - زيزو

حصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي البطولة.

وصنع زيزو هدف الأهلي الأول في المباراة والذي سجله أشرف بنشرقي، كما سجل الهدف الثاني للفريق مروان عطية.

أخبار متعلقة:
زيزو: الأهلي هو صاحب الكلمة الأولى.. ولم أهتم بالتسجيل في الزمالك السوبر المصري – على رأسهم زيزو.. البطولة الأولى لرباعي الأهلي الجديد السوبر المصري – بلحاج الهداف ومروان عطية أفضل لاعب وجائزة لـ محمد الشناوي

وحقق أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي أول بطولة له مع الفريق الأحمر، وذلك بعد الانضمام له في الصيف الماضي بالتتويج بكأس السوبر المصري.

وأصبحت بطولة السوبر هي الأولى لزيزو مع الأهلي، بالإضافة إلى 3 لاعبين جدد انضموا للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

أحمد سيد "زيزو" الدوري المصري السوبر المصري الزمالك الأهلي زيزو
نرشح لكم
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر عادل مصطفى: الأداء يتحسن والكل يسير وفقا للنظام.. وعبد الرؤوف مدرب مميز شكري: سيطرنا على مباراة الزمالك.. والسوبر سيدفعنا للتتويج بالبطولات مؤتمر عبد الرؤوف: خسارة السوبر ليست نهاية العالم.. ولهذا السبب لم يبدأ بيزيرا جراديشار: أتينا للفوز بالبطولة.. والأهلي أفضل فريق في إفريقيا زيزو: الأهلي هو صاحب الكلمة الأولى.. ولم أهتم بالتسجيل في الزمالك السوبر المصري – على رأسهم زيزو.. البطولة الأولى لرباعي الأهلي الجديد
أخر الأخبار
وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي 9 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر 18 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: إلغاء هدف فان دايك قرار خاطئ.. ولا يجب التحدث عن المركز الأول 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (2)-(3) برشلونة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: كنا رائعين لمواجهة الكرات خلف دفاعنا لـ صلاح.. ولم أعلم دوكو المراوغة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: نبذل جهدا كبيرا لا أحد يدري به.. والسوبر أتى في توقيت مهم 2 ساعة | الكرة المصرية
ياسين مرعي: نهائي الأهلي والزمالك هو الأكبر على الإطلاق.. وهكذا انسجمت سريعا 2 ساعة | الكرة المصرية
مصطفى شوبير: هذا سر تأقلم الأهلي السريع مع توروب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516919/السوبر-المصري-زيزو-أفضل-لاعب-في-نهائي-الأهلي-والزمالك