زيزو: الأهلي هو صاحب الكلمة الأولى.. ولم أهتم بالتسجيل في الزمالك

عبر أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز ببطولة السوبر المصري، مؤكدا على أنه كان يرغب في حصد أول بطولة له مع الأحمر.

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي البطولة.

وقال زيزو عبر قناة أون سبورت: "مباراة السوبر كانت ضد فريق كبير وهو الزمالك، لكن الأهلي هو صاحب الكلمة الأولى في أي بطولة يشارك فيها".

وأضاف "لم يكن من المهم بالنسبة لي أن أسجل أو لا، لكن كان الأهم هو تحقيق أول بطولة ليه مع الأهلي بعد 4 شهور من الانضمام للنادي".

وأتم تصريحاته "أريد أن أقول مبروك لكل المنتمين للأهلي من جمهور ولاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة، حققنا بطولة مهمة نستحقها وتمنحنا الثقة خلال هذا الموسم الطويل".

وحقق أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي أول بطولة له مع الفريق الأحمر، وذلك بعد الانضمام له في الصيف الماضي بالتتويج بكأس السوبر المصري.

وأصبحت بطولة السوبر هي الأولى لزيزو مع الأهلي، بالإضافة إلى 3 لاعبين جدد انضموا للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

وهم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الوسط، وياسين مرعي لاعب قلب الدفاع، وأيضا محمد أحمد "سيحا" حارس المرمى.

وتعد البطولة هي الأولى للأهلي في الموسم الجاري. ورقم 16 له في تاريخ بطولات السوبر.

كما هي البطولة الثالثة على التوالي للأهلي في السوبر، والثامنة أمام الزمالك.