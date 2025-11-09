ألونسو: لم نفز بالثنائيات ضد رايو فايكانو.. ولم نصنع فرص كثيرة

انتقد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد أن فريقه لم يفز بالكثير من الثنائيات ضد رايو فايكانو.

وتعثر ريال مدريد بالتعادل مع رايو فايكانو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "نحن دائما مستعدون لمباراة صعبة سواء هذا العام أو في السنوات الماضية، الأمور لم تكن سهلة".

وأضاف "كنا نريد أن نلعب بشكل جيد خاصة بعد الخسارة من ليفربول، من الصعب السيطرة على المباراة هنا، علينا أن نكون صارمين مع أنفسنا".

وواصل "لا نفوز بكل الثنائيات، لكننا أيضا لا نخسرها كلها، المباراة كانت مليئة بالصراعات ومن المؤسف أننا لم نتمكن من كسر التعادل في التحولات الهجومية".

وأكمل "المباراة كانت فوضوية جدا وخرجت عن السيطرة في الشوط الثاني ولم نتمكن من صنع الفرص".

وتابع "عدم مشاركة إندريك وجونزالو جارسيا؟ كان لدينا مهاجمون آخرون في الملعب يمكنهم أيضا خلق الخطورة".

وأنهى حديثه قائلا: "فيديريكو فالفيردي بخير، ترينت ألكسندر أرنولد يحتاج إلى بعض الوقت بعد إصابته".

ويظل رايو فايكانو عقدة لريال مدريد، إذ لم يتمكن الملكي من الفوز على ملعب فاييكاس لرابع موسم على التوالي.

ولم يخسر رايو فايكانو من ريال مدريد وبرشلونة على أرضه في الموسم الحالي.

ولبرشلونة الفرصة في تقليص فارق النقاط مع ريال مدريد إذ انتصر على منافسه سيلتا فيجو.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 31 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما وصل رايو فايكانو للنقطة 15 في المركز الـ 12.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 25 نقطة.