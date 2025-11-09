السوبر المصري – على رأسهم زيزو.. البطولة الأولى لرباعي الأهلي الجديد

حقق أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي أول بطولة له مع الفريق الأحمر، وذلك بعد الانضمام له في الصيف الماضي بالتتويج بكأس السوبر المصري.

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي البطولة.

وأصبحت بطولة السوبر هي الأولى لزيزو مع الأهلي، بالإضافة إلى 3 لاعبين جدد انضموا للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

وهم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الوسط، وياسين مرعي لاعب قلب الدفاع، وأيضا محمد أحمد "سيحا" حارس المرمى.

وتعد البطولة هي الأولى للأهلي في الموسم الجاري. ورقم 16 له في تاريخ بطولات السوبر.

كما هي البطولة الثالثة على التوالي للأهلي في السوبر، والثامنة أمام الزمالك.