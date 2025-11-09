بطولة توروب الأولى.. الأهلي بطل السوبر المصري للمرة الـ 16 بثنائية ضد الزمالك

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 19:39

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.

التشكيل

دفع يس توروب المدير الفني لـ الأهلي بنفس التشكيل الذي انتصر على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

Image

فيما أجرى أحمد عبد الرؤوف 3 تغييرات في تشكيل الزمالك بمشاركة عبد الله السعيد وسيف جعفر وشيكو بانزا.

Image

وعلى دكة البدلاء عاد كل من محمد شريف في الأهلي وخوان بيزيرا في الزمالك بعد تعافي كليهما من الإصابة.

وصف المباراة

ساد الحذر في الدقائق الأولى مع استحواذ لاعبي الأهلي على الكرة.

وتألق محمد عواد في التهديد الأول باللقاء بالتصدي لتسديدة تريزيجيه في الدقيقة 9 وحولها لركنية.

ونفذ زيزو الركنية ومرت رأسية ديانج أعلى العارضة في الدقيقة 10.

واصل الأهلي محاولاته لكن الخطورة لم تتشكل على مرمى عواد.

بدأ الزمالك عقب مرور ربع ساعة الخروج من المناطق الدفاعية والاعتماد على التحولات السريعة.

في الدقيقة 23 نفذ زيزو ركنية جديدة شتتها الدفاع ضعيفة وحاول ياسين مرعي التسديد بضربة مقصية لكنها وصلت سهلة في يد عواد.

في الدقيقة 35 حاول شيكو بانزا بمهارة فردية أن يسجل بتسديدة مباغتة بعد توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية جاءت في الشباك الخارجية للشناوي.

وتحصل جراديشار على إنذار في الشوط الأول بعد شد لاعب الزمالك من قميصه في منتصب الملعب.

الأنجولي هدد مرمى الأهلي مجددا في الدقيقة 42 برأسية علت العارضة بعد ركنية نفذها عبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 44 أرسل زيزو عرضية من الجهة اليمنى تسلمها بنشرقي على صدره واستدار وسدد كرة أرضية على يمين عواد الذي شاهد الكرة تتهادى في الشباك.

وأصبح بنشرقي الأجنبي رقم 11 الذي يسجل في السوبر المصري تاريخيا، والمغربي الثالث بعد أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا ووليد أزارو لاعب الأهلي السابق.

كما بات سابع لاعب أجنبي يسجل للأهلي في السوبر المصري بعد أجاي ومعلول وموديست وبرونو سافيو وأزارو وجراديشار.

هدف أول في السوبر أعلن عن تقدم الأهلي بنتيجة 1-0 وانتهت به أحداث الشوط الأول.

في الشوط الثاني أجرى عبد الرؤوف 3 تغييرات دفعة واحدة بنزول سيف الجزيري وخوان بيزيرا وحسام عبد المجيد بدلا من عمرو ناصر وسيف جعفر ومحمد إسماعيل على الترتيب.

البطاقات الصفراء بدأت تنهال في الشوط الثاني، وافتتحها مروان عطية في الدقيقة 49 بعد تدخل قوي على بيزيرا في منتصف الملعب.

ثم أشهر التركي أوموت بطاقة صفراء لبيزيرا بسبب مناوشات بينه وبين أحمد نبيل "كوكا" في الدقيقة 53.

جراديشار سقط أرضا في الدقيقة 55 متأثرا بإصابة عضلية وفي الدقيقة 57 شارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وفي الدقيقة 60 أشهر أوموت بطاقة صفراء ثالثة وكانت من نصيب ياسين مرعي بسبب عرقلة بيزيرا.

وبعد دقيقتين أشهر بطاقة صفراء لكل من بنشرقي والجزيري.

في الدقيقة 64 سدد تريزيجيه كرة أرضية قوية تصدى لها عواد على مرتين.

وطلب تريزيجيه التغيير متأثرا بإصابة عضلية وعوضه محمد علي بن رمضان في الدقيقة 66.

وطالب شيكو بانزا في الدقيقة 70 بالحصول على ركلة جزاء وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعبد الله السعيد بسبب الاعتراض.

وفي الدقيقة 72 توغل طاهر من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أودعها مروان عطية القادم من الخلف في الشباك معززا تقدم الأهلي بالهدف الثاني.

ولأول مرة يسجل مروان عطية من لعب مفتوح بقميص الأهلي.

وشارك أحمد حمدي بدلا من عبد الله السعيد في التغيير الرابع للزمالك.

وسجل سيف الجزيري هدفا من رأسية مستفيدا من خروج خاطئ من الشناوي مقلصا الفارق في الدقيقة 79.

لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي وجود لمسة يد على التونسي أثناء التسجيل.

وأجرى توروب تغييره الأخير بمشاركة أحمد رمضان بدلا من بنشرقي في الدقيقة 82.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء شارك أحمد شريف بدلا من شيكو بانزا في آخر تغييرات الزمالك، ومرت الدقائق الـ 6 من الوقت بدلا من الضائع دون جديد وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري.

الأهلي الزمالك السوبر المصري
التعليقات
