لصالح برشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو بالتعادل
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 19:27
كتب : FilGoal
تعثر ريال مدريد بالتعادل مع رايو فايكانو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويظل رايو فايكانو عقدة لريال مدريد، إذ لم يتمكن الملكي من الفوز على ملعب فاييكاس لرابع موسم على التوالي.
للمرة الأولى لم يتمكن كيليان مبابي من التسديد في الشوط الأول للمباراة خلال الموسم الحاري.
ولم يخسر رايو فايكانو من ريال مدريد وبرشلونة على أرضه في الموسم الحالي.
ولبرشلونة الفرصة في تقليص فارق النقاط مع ريال مدريد إذ انتصر على منافسه سيلتا فيجو.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 31 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
بينما وصل رايو فايكانو للنقطة 15 في المركز الـ 12.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 25 نقطة.
