ضد الزمالك.. مروان عطية يسجل لأول مرة من لعب مفتوح بقميص الأهلي
الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 19:25
كتب : إسلام أحمد
أضاف مروان عطية هدف الأهلي الثاني ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.
مروان عطية
النادي : الأهلي
ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.
وجاء الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 72.
وأصبحت النتيجة 2-0 للأهلي بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف أشرف بنشرقي.
ولأول مرة يسجل مروان عطية من لعب مفتوح بقميص الأهلي.
video:1
وسجل من قبل مع الأهلي هدفين جاءا من ركلتي جزاء ضد الإسماعيلي وطلائع الجيش الموسم الماضي.
وأصبح مروان عطية اللاعب رقم 46 الذي يسجل في السوبر المصري.
