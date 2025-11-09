المنافسة على الصدارة اشتعلت.. نابولي يخسر من بولونيا بثنائية

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

جون لوكومي - بولونيا - نابولي

فاز بولونيا على منافسه نابولي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثيس دالينجا وجون لوكومي ثنائية بولونيا.

وخسر نابولي المباراة الثالثة له في الدوري خلال الموسم الجاري، بينما في الموسم الماضي بأكمله خسر 4 مباريات.

أخبار متعلقة:
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي كونتي: سعيد بعد تعادل نابولي مع كومو أكثر من بعض الانتصارات لصالح المنافسين.. نابولي يتعثر بالتعادل مع كومو سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس

وافتتح دالينجا النتيجة في الدقيقة 50 من صناعة نيكولو كامبياجي.

وضاعف لوكومي الفارق في النتيجة 66 من صناعة إيميل هولم.

واشتعلت المنافسة على صدارة الدوري بعد تعادل ميلان مع بارما بهدفين لكل فريق.

ومن المقرر أن يلعب إنتر مباراته في الدوري ضد لاتسيو، بينما روما أمام أودينيزي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بولونيا للنقطة 21 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتوقف رصيد نابولي عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ويتصدر ميلان الجدول بـ 22 نقطة، ويأتي إنتر في المركز الثالث بـ 21 نقطة وروما خامسا بنفس الرصيد.

بولونيا نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
منتخب تركيا يستبعد لاعبه من قائمته بسبب المراهنات تطهير الكرة التركية من "قذارتها" مستمر.. إيقاف 1024 لاعبا بسبب المراهنات أنشيلوتي: إندريك عليه الحديث مع ريال مدريد ليرى الأفضل لمستقبله رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد سكاي: منتخب ألمانيا قد يفقد مدافعه أمام لوكسمبورج أتالانتا يعلن اسم مدربه الجديد رافينيا يقترب من العودة لتدريبات برشلونة
أخر الأخبار
الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر 11 دقيقة | الكرة المصرية
بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب تركيا يستبعد لاعبه من قائمته بسبب المراهنات 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تطهير الكرة التركية من "قذارتها" مستمر.. إيقاف 1024 لاعبا بسبب المراهنات 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
فوز تاريخي.. أوغندا تفوز على فرنسا وتتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين ساعة | الكرة الإفريقية
أنشيلوتي: إندريك عليه الحديث مع ريال مدريد ليرى الأفضل لمستقبله ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516910/المنافسة-على-الصدارة-اشتعلت-نابولي-يخسر-من-بولونيا-بثنائية