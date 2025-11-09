المنافسة على الصدارة اشتعلت.. نابولي يخسر من بولونيا بثنائية

فاز بولونيا على منافسه نابولي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثيس دالينجا وجون لوكومي ثنائية بولونيا.

وخسر نابولي المباراة الثالثة له في الدوري خلال الموسم الجاري، بينما في الموسم الماضي بأكمله خسر 4 مباريات.

وافتتح دالينجا النتيجة في الدقيقة 50 من صناعة نيكولو كامبياجي.

وضاعف لوكومي الفارق في النتيجة 66 من صناعة إيميل هولم.

واشتعلت المنافسة على صدارة الدوري بعد تعادل ميلان مع بارما بهدفين لكل فريق.

ومن المقرر أن يلعب إنتر مباراته في الدوري ضد لاتسيو، بينما روما أمام أودينيزي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بولونيا للنقطة 21 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتوقف رصيد نابولي عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ويتصدر ميلان الجدول بـ 22 نقطة، ويأتي إنتر في المركز الثالث بـ 21 نقطة وروما خامسا بنفس الرصيد.