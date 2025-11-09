3 و7 و11.. بنشرقي يتقدم لـ الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

الأحد، 09 نوفمبر 2025 - 18:47

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - بنشرقي

افتتح أشرف بنشرقي لاعب الأهلي أول أهداف نهائي السوبر المصري 2025 ضد الزمالك قبل نهاية الشوط الأول.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 44 عن طريق بنشرقي الذي تسلم الكرة على صدره على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية على يمين محمد عواد سكنت الشباك.

الهدف جاء من عرضية متقنة من أحمد سيد "زيزو" من الجهة اليمنى.

وأصبح بنشرقي الأجنبي رقم 11 الذي يسجل في السوبر المصري تاريخيا، والمغربي الثالث بعد أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا ووليد أزارو لاعب الأهلي السابق.

كما بات سابع لاعب أجنبي يسجل للأهلي في السوبر المصري بعد أجاي ومعلول وموديست وبرونو سافيو وأزارو وجراديشار.

وسجل بنشرقي ثاني أهدافه بقميص الأهلي ضد الزمالك بعدما سجل في لقاء الدور الأول من الموسم الماضي للدوري المصري.

وإليكم قائمة الهدافين الأجانب في كأس السوبر المصري تاريخيا

المغربي أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا – 3 أهداف

النيجيري جونيور أجاي – الأهلي – هدفان

التونسي علي معلول – الأهلي – هدف واحد

الجزائري أحمد قندوسي – سيراميكا كليوباترا – هدف واحد

الفرنسي أنتوني موديست – الأهلي – هدف واحد

البرازيلي برونو سافيو – الأهلي – هدف واحد

المغربي وليد أزارو – الأهلي – هدف واحد

الجنوب إفريقي فاخري لاكاي - سيراميكا كليوباترا – هدف واحد

التونسي سيف الجزيري – الزمالك – هدف واحد

السلوفيني نيتس جراديشار – الأهلي – هدف واحد

المغربي أشرف بنشرقي – الأهلي – هدف واحد

الأهلي بنشرقي زيزو
